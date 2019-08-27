اعترافات صادمة لبطل الفيديوهات الإباحية بمصر

أدلى إسماعيل إبراهيم النجار (39 سنة) – الشهير باسم “عنتيل كفر حجازي”- باعترافات مثيرة أثناء التحقيق معه بالنيابة بتهمة ممارسة الرذيلة مع سيدتين ونشر مقاطع إباحية على شبكة الإنترنت.

وقال المتهم في التحقيقات: “أنا ندمان .. الستات هما اللي دعوني للفحشاء والحرام وأنا منشرتش الفيديوهات”.

وأردف: “نفسي ربنا يقبل توبتي وأنا كنت بحاول بهدوء مع الناس بعد ما الفيديوهات اتنشرت، وربنا شاهد على كلامي، وفعلا أنا غلطت في ممارسة الخطيئة لكن عمري ما فكرت آذي حد، أو أفكر في قضية الحريم اللي كانوا معايا فى شقتي”.

و تعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، يفيد بتوافر معلومات حول تواجد المدعو “إسماعيل ابراهيم النجار”، 39 عاما، مقيم بمحلة البرج أول المحلة، الشهير إعلاميا بـ”عنتيل كفر حجازي الهارب” بمنطقة سكة طنطا بدائرة قسم شرطة ثان المحلة.

بتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن الرائد أحمد الشربيني رئيس مباحث الآداب بالتنسيق مع الرائد أحمد عبدالشافي رئيس مباحث قسم ثان المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية، من ضبط المتهم. بمواجهته اعترف بارتكاب الرذيلة، وأنه هو من ظهر في بعض الفيديوهات التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والـ سوشيال ميديا، مع سيدات من أبناء القرية المذكورة.

وكالات