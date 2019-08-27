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توجيه مهم من “الخدمة المدنية” بشأن أول أيام العام الدراسي

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 11:33 مساءً
توجيه مهم من “الخدمة المدنية” بشأن أول أيام العام الدراسي

كل الوطن – الرياض: وجّه وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، بالسماح لموظفي وموظفات الوزارة بمرافقة أبنائهم وبناتهم في مراحل الروضة والتمهيدي والأول الابتدائي يوم الأحد المقبل.

وعنون الوزير رسالته في بريد إلكتروني وجّهه للموظفين، بـ”أبناؤنا أولاً”، مؤكدا إيمان الوزارة بأن الأبناء يمثلون ركيزة أولى في بناء المجتمع السعودي.

وجاء في نص الرسالة “نؤمن في وزارة الخدمة المدنية بأن أبناءنا يمثلون ركيزة أولى في بناء المجتمع السعودي، وندرك أن الاستقرار الأسري وتعاضد أفرادها يمثل ركيزة أخرى في هذا البناء؛ وانطلاقاً من حرصنا على أن يحظى أبناؤنا المستجدون بما يستحقونه من الرعاية الاجتماعية والتربوية من قِبل أسرهم خلال يومهم الدراسي الأول؛ فيمكن للزميلات والزملاء الكرام أن يرافقوا أبناءهم وبناتهم في الصفوف الدراسية للروضة والتمهيدي والأول الابتدائي، وذلك يوم الأحد 2 محرم 1441هـ الموافق 1 سبتمبر 2019م؛ وضرورة التنسيق في ذلك مع المدير المباشر؛ على أن يكون الحضور للدوام قبل الساعة العاشرة والنصف 10:30 صباحاً”.

وختم وزير الخدمة المدنية رسالته بقوله: “مع أمنياتي الطيبة لأبنائنا وأسرهم الكريمة بعام دراسي سعيد ومفيد”.

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2019-08-27 2019-08-27
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