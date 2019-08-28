تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن شاهد.. حادث انهيار مبنى مروع في العاصمة الأردنية عمان كل الوطن حادث تحطم قارب اليوم يرفع عدد قتلى المهاجرين إلى 900 قتيل كل الوطن خلود عطار أول سيدة تدير مركزاً إعلامياً لنادٍ سعودي كل الوطن ولادة طفل من أم “ميتة سريرياً” منذ ثلاثة أشهر في التشيك كل الوطن ما خطورة انخفاض ضغط الدم؟ كل الوطن الأمير خالد بن سلمان يصل إلى أمريكا في زيارة رسمية كل الوطن شاهد.. عائلة من الدببة تقتحم شوارع مدينة روسية كل الوطن معجزة تحدث مرة كل 50 مليون حالة.. امرأة تلد توأما يفصل بينهما 11 أسبوعا! كل الوطن جامعة الأزهر: موقع إباحي على شاشة عرض مؤتمر الطلاب الجدد (فيديو)؟ كل الوطن جازان: فتاتان تسرقان سيّارة شاب خلال “توصيلة خاصة”
» » جامعة الأزهر: موقع إباحي على شاشة عرض مؤتمر الطلاب الجدد (فيديو)؟

جامعة الأزهر: موقع إباحي على شاشة عرض مؤتمر الطلاب الجدد (فيديو)؟

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 9:01 صباحًا
جامعة الأزهر: موقع إباحي على شاشة عرض مؤتمر الطلاب الجدد (فيديو)؟

كشفت مصادر بجامعة الأزهر في مصر، اليوم الثلاثاء، تفاصيل صورة متداولة لوجود رابط موقع إباحي على شاشة العرض، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجامعة مع طلابها الجدد، يوم 19 أغسطس.

وقالت المصادر لموقع صحيفة “الوطن” المصرية، إن الحاسوب الذي تم العرض عليه يستخدمه أشخاص كثر، وإن هناك تحقيقا سيتم مع كل الشخصيات التي استخدمت هذا الجهاز، مؤكدة أن ما ظهر على الشاشة يسيء لصورة الجامعة العريقة.

واعتذرت المصادر التي رفضت ذكر اسمها، عما ظهر على الشاشة، مؤكدة أنه خطأ إداري وسيتم التحقيق فيه.

ورجح الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر، أن تكون الصورة مفبركة، مشيرا إلى أنه سيتم التحقيق في تلك الواقعة للتأكد من مدى صحتها.

وأضاف زارع أن “اللقاء كان يوم 19 أغسطس، أي منذ أكثر من أسبوع، وتناقلته وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وإذا كان الأمر حقيقي، فلماذا لم يكتشف وقتها؟”، متابعا أن هذا يدل على أن ما حدث اليوم شيء مفبرك، متابعا بالقول: “ومع ذلك سنتحقق من الأمر”.

المصدر: صحيفة “الوطن” المصرية

رابط مختصر
2019-08-28 2019-08-28
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن