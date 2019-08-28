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شاهد.. عائلة من الدببة تقتحم شوارع مدينة روسية

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 9:27 صباحًا
شاهد.. عائلة من الدببة تقتحم شوارع مدينة روسية

في الوقت الذي قد تتجول في شوارع مدينتك بعض الحيوانات الضالة، مثل القطط والكلاب؛ في شوارع وأزقة مدن أخرى من العالم فإن الأمر مختلف تماماً، إذ إنه قد تخرج من البيت صباحاً إلى وظيفتك، لتجد عائلة من الدببة الضخمة تنبش قمامتك مثلاً.

هذا ما حدث بالفعل في مدينة «يليزوفا» في شبه جزيرة كامشاتكا الروسية، عندما رصدت كاميرات المراقبة لأحد المنازل، عائلة من الدببة تتجول في شوارع المدينة.

ووفقاً لما نشره موقع «روسيا اليوم»، عن وسائل إعلام محلية روسية، أن كاميرات المراقبة وعدداً من شهود العيّان كانوا قد التقطوا صوراً ومقاطع فيديو مصورة صباح يوم الجمعة الماضية 23 من آب/أغسطس 2019، لعائلة من الدببة مكونة من 4 أفراد تتجول في شوارع مدينة يليزوفا. وما أثار دهشة السُّكان هناك؛ الحرية الكبيرة التي كانت تتمشّى بها الدببة الأربع في شوارع المدينة الرئيسية، كأنها تسير في الغابة قرب مسكنها!

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2019-08-28
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