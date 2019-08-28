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ولادة طفل من أم “ميتة سريرياً” منذ ثلاثة أشهر في التشيك

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 10:15 صباحًا
ولادة طفل من أم “ميتة سريرياً” منذ ثلاثة أشهر في التشيك

كل الوطن – د ب أ: وضعت امرأة في جمهورية التشيك طفلا بعد أكثر من ثلاثة أشهر من إعلان الأطباء “موتها سريريا”، حسبما أكد مستشفى في مدينة برنو يوم الثلاثاء.

ووصف متحدث باسم المستشفى الولادة بأنها “معجزة لا نظير لها في العالم”.

وذكرت محطة “سي تي” التلفزيونية الحكومية أن الطفل ولد عبر عملية قيصرية في منتصف أغسطس ووزنه 1ر2 كيلوجرام، وأنه مع والده في المنزل منذ مطلع الأسبوع الجاري، وتم وقف أجهزة دعم الحياة عن الأم بعد الولادة.

وكانت الأم “27 عاما” قد أصيبت بنزيف في المخ خلال الأسبوع الـ 16 من الحمل، وتدهورت حالتها أثناء نقلها للمستشفى، وأعلن الأطباء موتها سريريا بعد توقف مخها عن العمل.

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2019-08-28 2019-08-28
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