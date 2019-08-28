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خلود عطار أول سيدة تدير مركزاً إعلامياً لنادٍ سعودي

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 10:30 صباحًا
خلود عطار أول سيدة تدير مركزاً إعلامياً لنادٍ سعودي

أعلن «نادي الوحدة» قبل أيام التعاقد مع سيدة الأعمال خلود عطار لإدارة المركز الإعلامي للنادي، وبذلك تكون أول سيدة تدير مركزاً إعلامياً لنادٍ سعودي.

جاء إعلان التعاقد مع خلود عطار عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي الشهير «تويتر» من حساب نادي الوحدة الموثق، وجاء بها: «تم التعاقد مع شركة “كاف” التي ترأسها خلود عطار لإدارة المركز الإعلامي لـ «نادي الوحدة»، وبذلك تكون أول سيدة تدير مركزاً إعلاميّاً لنادٍ سعودي، ويشكر النادي تعاون المدير السابق للمركز الإعلامي، عاطف الأحمدي، على تعاونه في المرحلة الانتقالية على الرغم من تقديم اعتذاره مسبقاً عن مواصلة عمله».

ونادي الوحدة السعودي هو نادٍ رياضي ثقافي اجتماعي سعودي، مقره مدينة مكة المكرمة تأسس عام 1945 م ، حظي بعدّة مسميات، منها «المختلط»، «الحزب» وأخيراً «الوحدة» وتم تسجيله رسمياً كنادٍ رياضي في الإدارة العامة للرياضة والكشافة، التابعة لـ وزارة الداخلية السعودية التي كانت تشرف رسمياً على النشاط الرياضي السعودي آنذاك في عام 1945م.

من هي خلود عطار؟

سيدة أعمال، حاصلة على البكالوريوس في التصميم الجرافيكي من جامعة دار الحكمة في جدة، المؤسّسة والمديرة الإبداعية لمجلة «دايزين»، وهي مجلة عربية سعودية تهتم بالإبداع والتصميم، لها نسخ مطبوعة وأخرى إلكترونية. أسستها خلود عطار عام 2007 في جدة، المملكة العربية السعودية.

مؤسّسة دار كاف للنشر والتوزيع. وهي أول سعودية تحصل على ترخيص استيراد وتوزيع الأفلام السينمائية.

بدأت مشروعها بإنشاء شركة تهتم بالتصميم من ديكور، أزياء وغرافيك، إذ تعد الأولى على مستوى المملكة في هذا المجال، صنّفتها مجلة «فوربس» ضمن الشخصيات الملهمة في السعودية.

المصدر: سيّدتي

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2019-08-28
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