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حادث تحطم قارب اليوم يرفع عدد قتلى المهاجرين إلى 900 قتيل

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 10:38 صباحًا
حادث تحطم قارب اليوم يرفع عدد قتلى المهاجرين إلى 900 قتيل

كل الوطن – د ب أ: قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن عدد القتلى هذا العام في صفوف المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى جنوب أوروبا عن طريق البحر قد وصل إلى نحو 900 قتيل، فيما انتشل خفر السواحل الليبي جثث ضحايا أحدث حادث تحطم كبير لسفينة اليوم الثلاثاء.

وأعلن حرس السواحل الليبي في وقت سابق اليوم الثلاثاء إنقاذ 65 مهاجرا غير شرعي وانتشال خمس جثث شمال مدينة الخمس شرق العاصمة طرابلس، وتباينت تقديرات حجم الحادث، ففي الوقت الذي قالت فيه السلطات الليبية إن ما بين 15 و 20 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين ، تحدث بيان للمفوضية الأممية من جنيف عن 40 قتيلًا أو مفقودًا.

وقالت البحرية الليبية في بيان ان القارب كان بالقرب من مدينة الخمس الساحلية. واضافت انه تم انتشال جثث ثلاثة رجال وامرأة وطفل، وقالت البحرية إن عملية البحث قد انتهت ، وطلبت من الصيادين في المنطقة مراقبة أي جثث تطفو على السطح، وأضاف البيان أن غالبية الذين تم انقاذهم من السودان ، والباقي من مصر والمغرب وتونس..

وفي السنوات الأخيرة ، كانت البلاد طريق عبور رئيسي للمهاجرين ، معظمهم من الأفارقة ، الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا بالقوارب ، حيث يتم إنقاذ الآلاف من قبل السلطات أو جماعات الإغاثة ولكن العديد منهم يغرقون في البحر.. كذلك. ووفقًا للمفوضية الأممية ، فإن هناك نحو 50 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين في ليبيا فروا من العنف أو الاضطهاد في بلدانهم الأصلية ، إضافة إلى 800 ألف مهاجر آخر خرجوا بحثًا عن فرص عمل في الخارج.

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2019-08-28 2019-08-28
عربي ودولي
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