شاهد.. حادث انهيار مبنى مروع في العاصمة الأردنية عمان

أصيب رجل أمن جراء انهيار مبنى مطعم في شارع الرينبو بعمان في الأردن نتيجة تسرب الغاز.

وذكر بيان للدفاع المدني الأردني أنه يتعامل مع “انهيار مطعم نتيجة تسرب للغاز في شارع الرينبو، ونتج عن التسرب إصابة بسيطة وتضرر بعض المحال المجاورة”.

وقال الناطق الإعلامي باسم الدفاع المدني الأردني، إياد العمرو، اليوم الأربعاء، إن حادث انهيار المطعم خلف أضرارا مادية في المحال التجارية المجاورة.

وأضاف أن المختبر الجنائي للأمن العام أخذ عينات من الموقع لمعرفة مكان التسريب، مشيرا إلى احتمال عدم التأكد من إغلاق صمامات الغاز الرئيسية وعدم تفقد خراطيم الغاز.

#صور من حادثة انهيار مطعم نتيجة تسرب للغاز في شارع “الرنبو” في العاصمة عماننتج عنه إصابة بسيطة، وأضرار لبعض المحال المجاورة..#الغد #الأردن #عمان pic.twitter.com/NT7hxEaYEZ — جريدة الغد (@AlghadNews) August 28, 2019

المصدر: وسائل إعلام أردنية