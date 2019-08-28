د. عبدالمجيد الجلاَّل: مشكلة اليمن الأساسية في عدم الالتزام بأهداف عاصفة الحزم

في شهر مارس 2015 دشَّن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية معركة عاصفة الحزم لتحرير اليمن الشقيق من انقلاب الحوثي ، وإعادة الحكومة الشرعية اليمنية إلى صنعاء والحكم ، بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي . إذن كان الهدف واضحاً لا لبس فيه ، وكانت الجهود السياسية والعسكرية تتناغم مع تحقيق وإنجاز هذا الهدف ، وجاء القرار الدولي 2216 لُيضفي عليه الشرعية الدولية الكاملة . لكن ، الإشكالية الأساس في المأزق اليمني الراهن ، في انحراف بوصلة عاصفة الحزم عن هدفها ، وقد جاء ذلك ، إثر تحرير المحافظات الجنوبية من ميليشيات الحوثي في أواخر عام 2015 !

إذ ، لو كان الهدف والغاية ، كما هي أصلاً ، لكانت المُخرجات إيجابية جداً ، ومُبشِّرة بنصرٍ حاسمٍ على سلطة الأمر الواقع في صنعاء. حيث كان من المُفترض، ووفق هدف عاصفة الحزم ، أن تستقر الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، وتبدأ على الفور بتطبيق برامجها الإنمائية والاستثمارية في عدن ، وعموم المحافظات الجنوبية ، كإزالة آثار الحرب ، وإعادة تأسيس البنية التحتية ، وتشغيل الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه ، والبدء فوراً بتطبيق برامج إعادة الإعمار ! أقول ، لو تمَّ كل ذلك ، ووفق المُستهدف ، لكانت عدن والمحافظات الجنوبية اليوم، في وضعٍ معيشي واقتصادي وتنموي أفضل ، مقارنة بالحال البائس الذي كانت ، وما تزال تعيشه المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثي !

لكن هذا الحلم الجميل لم يتحقق ، واستُبدل ، بمشاهد مُغايرة ، اختلطت ، معها ، صيغ التنافر السياسي بين المكونات الجنوبية ، ممزوجة بقِيمٍ دخيلة فرضت نفسها على المشهد اليمني ، كالمحسوبية ، والعنصرية ، والمناطقية.

ومع الوقت ، تطورت صيغ التنافر السياسي هذه إلى صراعات مُسلحة ، أسفرت عن كوارث أمنية واقتصادية لا تزال إرهاصاتها وتراكماتها حاضرة اليوم بقوة في المشهد السياسي اليمني. وكان العنصر الأكثر خطورة ، وعبثاً بهدف عاصفة الحزم ، هو البدء في إنشاء وتسليح ميليشيات مناطقية تعمل خارج السلطة الشرعية ، ومن المؤسف أنَّ هذا الأمر قد تمَّ تحت نظر وعلم التحالف العربي.

مارست هذه الميليشيات سياسة تأزيم أوضاع الجنوب ، واختلاق أزمات معيشية وإثارة الشارع ضد الحكومة ، ثمَّ أعلنت في نهاية الأمر الحرب على الدولة اليمنية والعزم على إنشاء كيان جنوبي انفصالي ، وكان انقلاب الانتقالي الأخير ، هو أبرز مشاهد ومخاطر خلط الأوراق في الأزمة اليمنية الراهنة.

ومع انقلاب الانتقالي الأخير أصبح اللعب على المكشوف أكثر وضوحاً ، وانكشفت الأجندة المُتضاربة ، والأهداف المُتصارعة ، والتي قد تقود إذا لم يتم معالجتها فوراً، إلى انهيار تام في المشروع اليمني الاتحادي . لذا ، ينبغي على التحالف العربي إعادة بناء استراتيجيته في اليمن ، وتوجيهها نحو مسارها الصحيح ، وهدفها المرسوم ، وكحلٍ وسط يتم تأجيل البت في انفصال الجنوب ، إلى ما بعد الانتهاء من دحر انقلاب الحوثي ، عندها لكل حادثٍ حديث. والله من وراء القصد .