الجيش اليمني يدخل عدن.. والمطار في قبضة الشرعية

أفادت مصادر اعلامية الأربعاء، أن طلائع قوات الشرعية اليمنية دخلت عدن، مشيرة إلى سيطرتها على المطار. كما دخلت قوات الشرعية أحياء المعلا والتواهي بعد سيطرتها على خور مكسر.

إلى ذلك، أعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن قوات الجيش والأجهزة الأمنية التي سيطرت بشكل كامل على مدينة عدن، بعد أن بدأت بتأمين مديرياتها وسط احتفال وترحيب كبير من أبناء المحافظة.

من جهته، دعا وزير الداخلية اليمني “القيادات العسكرية والأهالي للحفاظ على الممتلكات في عدن”، كما حذر من أي “أعمال انتقامية”.

وقال إن “الدولة ستضرب بيد من حديد كل من يحاول زعزعة الأمن في عدن”.

وشدد على أن “القوات اليمنية ستكون صمام الأمان وستحافظ على الممتلكات والأرواح”.

المصدر: وكالات