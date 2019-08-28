“الغذاء والدواء” تعلن لائحة متطلبات العصائر

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء تفاصيل لائحة المتطلبات التي يجب توفرها في العصائر والمشروبات وخلطات العصائر التي تباع في محلات العصائر والمطاعم والمقاهي.

وبينت الغذاء والدواء أن اللائحة ستطبق مطلع العام المقبل 2020، على جميع المحال التي تقدم العصائر والمشروبات الطازجة، ويستثنى من ذلك “الفود ترك” والبسطات.

وتمنع اللائحة إضافة السكر والنكهات والمواد الحافظة والملونة والعسل باعتباره من السكريات إلى العصائر والمشروبات، كما تمنع استخدام أو إضافة مشروبات الطاقة وشراب الجلوكوز.

كما ألزمت اللائحة محال العصائر بالإفصاح عن جميع مكونات المشروبات، وعدم استخدام أي ادعاءات طبية غير مثبتة، وكذلك العبارات المضللة على قوائم المشروبات.

وأضافت أن اللائحة تهدف إلى رفع القيمة الغذائية وضمان سلامة المشروبات والعصائر التي تقدم للمستهلك، ومنع استخدام الإضافات الصناعية فيها ،حسب “الاقتصادية”.