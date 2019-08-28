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وصفات طبيعية لعلاج المناطق الداكنة حول الأظافر

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 9:20 مساءً
وصفات طبيعية لعلاج المناطق الداكنة حول الأظافر

مشكلة المناطق الداكنة حول الأظافر التي تعانيها بعض الصبايا، تبدو مزعجة قليلًا، بخاصة وأنها تجعل اليدين تبدوان بمظهر غير مرغوب به، وقد تسبب في كثير من الأوقات الإحراج للصبايا.

ولكن بخطوات بسيطة وبماسكات سهلة، يمكنكِ التخلص من هذه المناطق الداكنة، فقط ستحتاجين لبعض المواد من مطبخِك، والتحلي بالصبر، لأنّ التخلص من هذه البقع قد يحتاج منكِ بعض الوقت.

مساج زيت اللوز

– ملعقة صغيرة من زيت اللوز – شاش قطني

ضعي كمية بسيطة من زيت اللوز على المناطق الداكنة حول الأظافر، مع عمل مساج. لفي أظافركِ بالشاش القطني واتركيه لمدة نصف ساعة، ومن ثم اشطفي يديكِ بالماء. كرري هذه التجربة 3 مرات أسبوعيًّا إلى أن تحصلي على النتيجة المطلوبة.

ماسك العسل والزبدة

– ملعقة صغيرة عسل – ملعقة صغيرة زبدة

بعد أن تقومي بتذويب الزبدة، اخلطي معها العسل. ضعي الخليط على المناطق الداكنة بأظافرِك، واتركيه لمدة نصف ساعة، ومن ثم اشطفي يديكِ. كرري الماسك بشكل دوري، يفضل 3 مرات أسبوعيًّا.

ماسك الليمون والملح

– ملعقة صغيرة من عصير الليمون – ملعقة صغيرة من الملح

اخلطي الملح مع عصير الليمون وافركي به بشرة يديكِ. اتركي الخليط لمدة 10 دقائق لا أكثر حتى لا تلتهب البشرة. لا يُنصح بعمل هذا الخليط للبشرة الحساسة. كرري الماسك مرة أسبوعيًّا.

المصدر: سيّدتي

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الصحة والجمال
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