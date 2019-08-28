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مصر.. رفع التحفظ على أموال شقيق سوزان مبارك

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 10:39 مساءً
مصر.. رفع التحفظ على أموال شقيق سوزان مبارك

قرر جهاز الكسب غير المشروع في مصر، رفع التحفظ عن أموال منير ثابت شقيق سوزان ثابت، حرم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

وألغيت جميع الإجراءات الاحترازية التي جرى اتخاذها من قبل ضده وزوجته وأولاده، عقب سداده 45 مليون جنيه وفقا لما ورد بمحضر التصالح المقدم منه للجهاز.

وقرر الجهاز وقف التحقيقات التي كانت تجرى مع منير ثابت وزوجته، وانقضاء الدعوى الجنائية في قضية استغلال النفوذ، والحصول على المبالغ المدفوعة من الشركة المصرية للخدمات الجوية.

وقالت مصادر قضائية لجريدة “الوطن” المصرية، إن منير ثابت تقدم في 2018، بطلبات تصالح إلى النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع لتسوية قضيتين، والمتهم في إحداهما بالاستيلاء على أموال شركة مصر للطيران خلال توليه رئاسة شركة الخدمات الأرضية، والأخرى كسب غير مشروع، والمتهم فيها باستغلال نفوذه وتضخم الثروة.

وتابعت المصادر، أن النيابة العامة فحصت طلب تصالحه، وانتهت إلى الموافقة عليه بعد سداده المبالغ المطلوبة منه والمقدرة بـ 150 مليون جنيه، وجرى حفظ التحقيقات معه في تلك القضية.

فيما قرر جهاز الكسب غير المشروع التصالح معه مقابل سداد 45 مليون جنيه، بعد تشكيل لجنة فنية لفحص ثروته.

المصدر: الوطن

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2019-08-28 2019-08-28
عربي ودولي
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