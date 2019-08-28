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حبس مسؤول في مصر بعد وفاة طفل بطريقة مأساوية

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 10:42 مساءً
حبس مسؤول في مصر بعد وفاة طفل بطريقة مأساوية

أمر النائب العام في مصر المستشار نبيل صادق، بحبس مدير شبكات الصرف الصحي بمحافظة الجيزة لمدة 4 أيام، بعد مصرع طفل سقط داخل بالوعة مفتوحة. وجاء حبس مدير شبكات الصرف الصحي على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، بشأن مصرع الطفل ياسين (6 سنوات)، في بالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية بالعمرانية.

وتبين من خلال المعاينة والتحريات أن البالوعة كانت مغطاة بقطعة خشبية فقط، ما تسبب في وفاة الطفل بعد سقوطه.

واستغرقت رحلة البحث عن جثة الطفل قرابة ساعة ونصف، حتى تمكنت القوات المسؤولة بمساعدة الأهالي من انتشال الجثة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحقيقات مستمرة.

المصدر: الوطن

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2019-08-28 2019-08-28
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