تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن بالفيديو والصور.. استعراض لمدرسة “الشبيلي” الإعلامية في “الأحساء الأدبي” كل الوطن حبس مسؤول في مصر بعد وفاة طفل بطريقة مأساوية كل الوطن مصر.. رفع التحفظ على أموال شقيق سوزان مبارك كل الوطن دراسة دولية حديثة تكشف طريقة غير متوقعة لتجنب الموت المبكّر كل الوطن وصفات طبيعية لعلاج المناطق الداكنة حول الأظافر كل الوطن فتاة روسية وجدت صورتها الفوتوغرافية على قبر مع تاريخ وفاتها كل الوطن أهمية قشر الموز في حرق الدهون كل الوطن خادم الحرمين وولي العهد يهنئان أمير الكويت بعد تجاوزه للعارض الصحي كل الوطن أستاذ جامعي طارحا 24 مقترحاً لإصلاح التعليم: أعيدوا الضرب فوراً كل الوطن سفير المملكة لدى إندونيسيا يكشف تفاصيل جديدة عن غرق مواطنة وابنتها
» » بالفيديو والصور.. استعراض لمدرسة “الشبيلي” الإعلامية في “الأحساء الأدبي”

بالفيديو والصور.. استعراض لمدرسة “الشبيلي” الإعلامية في “الأحساء الأدبي”

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 11:04 مساءً
بالفيديو والصور.. استعراض لمدرسة “الشبيلي” الإعلامية في “الأحساء الأدبي”

كل الوطن – متابعات: استهلم مثقفو الأحساء سيرة المؤرخ الدكتور عبدالرحمن بن صالح الشبيلي -يرحمه الله- في ندوة واسعة بعنوان “ريادة في الإعلام والتاريخ” بمقر النادي الأدبي بمحافظة الأحساء.

وتناول أطراف الحديث في سيرة “الشبيلي”، الكاتب حمد القاضي، والكاتب نجيب الزامل، والإعلامي محمد الماضي مدير القناة الثقافية سابقا، وأدارها المشرف العام على المركز الجامعي للاتصال والإعلام رئيس قسم الاتصال والإعلام بكلية الآداب بجامعة الملك فيصل الدكتور عبدالعزيز الحليبي.

ساهم الدكتور “الشيبلي” في تأسيس عدد من المؤسسات الإعلامية السعودية على أسس علمية ومهنية راسخة، والتي عاصرت بدايات الإعلام السعودي المرئي والمسموع، ونهل من كتبه ودراساته طلاب الإعلام في الجامعات، حتى ترك في رصيده 55 كتابا ومحاضرة مطبوعة في تاريخ الإعلام.

رابط مختصر
2019-08-28
ثقافة وإبداعمحليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن