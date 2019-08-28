بالفيديو والصور.. استعراض لمدرسة “الشبيلي” الإعلامية في “الأحساء الأدبي”

كل الوطن – متابعات: استهلم مثقفو الأحساء سيرة المؤرخ الدكتور عبدالرحمن بن صالح الشبيلي -يرحمه الله- في ندوة واسعة بعنوان “ريادة في الإعلام والتاريخ” بمقر النادي الأدبي بمحافظة الأحساء.

وتناول أطراف الحديث في سيرة “الشبيلي”، الكاتب حمد القاضي، والكاتب نجيب الزامل، والإعلامي محمد الماضي مدير القناة الثقافية سابقا، وأدارها المشرف العام على المركز الجامعي للاتصال والإعلام رئيس قسم الاتصال والإعلام بكلية الآداب بجامعة الملك فيصل الدكتور عبدالعزيز الحليبي.

#يحدث_الأنندوة د عبدالرحمن الشبيلي ريادة في الإعلام والتاريخ بمقر نادي الأحساء الأدبي #نادي_الأحساء_الأدبي pic.twitter.com/0azX0yCJ5D — نادي الأحساء الأدبي (@adabiahsa) August 28, 2019

مباشر على #Periscope ندوة الدكتور عبدالرحمن الشبيلي ريادة في الإعلام والتاريخ https://t.co/uzZJE4Py8V — نادي الأحساء الأدبي (@adabiahsa) August 28, 2019

ساهم الدكتور “الشيبلي” في تأسيس عدد من المؤسسات الإعلامية السعودية على أسس علمية ومهنية راسخة، والتي عاصرت بدايات الإعلام السعودي المرئي والمسموع، ونهل من كتبه ودراساته طلاب الإعلام في الجامعات، حتى ترك في رصيده 55 كتابا ومحاضرة مطبوعة في تاريخ الإعلام.