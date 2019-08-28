“الترفيه” تطلق حزمة التراخيص الجديدة برؤية تقنية

أطلقت الهيئة العامة للترفيه عبر معرضٍ تعريفي دُعي له المهتمين في قطاع الترفيه؛ حزمة جديدة من التراخيص والتي تتسم بسهولة ووضوح الإجراءات، وذلك لإتاحة الفرصة للراغبين في بدء نشاطاتهم وممارستها، وفق تبني أفضل الممارسات التقنية، بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي في قطاع الترفيه بالمملكة العربية السعودية وضمن مساهمتها في استقطاب الاستثمارات من خلال تطوير منظومة تشريعية فعّالة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو بن أحمد باناجه: ” أن الهيئة عملت على وضع التشريعات التي تهدف إلى تنظيم القطاع عبر إجراءات سهلة بهدف نمو قطاع الترفيه، الأمر الذي من شأنه أن يضع المملكة بإذن الله على الخارطة الدولية في مجال الترفيه، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030″.

من جهته، أكد المدير التنفيذي للعمليات بالهيئة سلطان الفقير أن الهدف من تقديم هذه المجموعة من التراخيص هي تشجيع الاستثمار في قطاع الترفيه والذي يعد قطاعاً حيوياً وواعداً، حيث يمكن اليوم للمستثمرين التقدم عبر منصة الخدمات الإلكترونية المخصصة لذلك للحصول على التراخيص عبر إجراءات ميسّرة وواضحة.

يذكر أن المئات من المستثمرين والمهتمين بقطاع الترفيه وأصحاب العلاقة من الجهات الحكومية والخاصة زاروا مساء اليوم الأربعاء المعرض التعريفي الخاص بهذه المناسبة، والذي أقيم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث اطلعوا على نماذج توضيحية لآلية الحصول على التراخيص واستمعوا من موظفي الهيئة لإجابات وافية حول الاستفسارات التي تتعلق بالمنظومة الجديدة.