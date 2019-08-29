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شرطة الشرقية تقبض على تشكيل عصابي يمتهنون السطو المسلح

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 29 أغسطس 2019 - 2:08 مساءً
شرطة الشرقية تقبض على تشكيل عصابي يمتهنون السطو المسلح

كل الوطن – الرياض: صرّح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال أسفرت -بفضل الله تعالى- عن ضبط تشكيل عصابي مكون من (3) مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع من العمر، والقبض عليهم بعد توفر الدلائل على تورُّطهم في ارتكاب جرائم سطو تحت تهديد السلاح في عدد من المحال التجارية والاستيلاء على ما فيها من أموال وبضائع ومقتنيات ، ومحاولة الاعتداء على عاملة منزلية بعد التسلل لمنزل كفيلها.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة أنه وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب (6) جرائم سطو باستخدام السلاح بالإضافة لسرقة (5) مركبات بالدمام والظهران ومحافظة الخبر، وضبط في حوزتهم سلاح ناري من نوع مسدس وقناع للوجه وأدوات أخرى تم استخدامها في تنفيذ جرائمهم ، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وتؤكد شرطة المنطقة الشرقية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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2019-08-29
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