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“لازم يبطل غنى” برلمانية تفتح النار على محمد رمضان

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 29 أغسطس 2019 - 2:46 مساءً
“لازم يبطل غنى” برلمانية تفتح النار على محمد رمضان

يبدو أن تداعيات حفلة محمد رمضان في الساحل الشمالي، لم تنته بعد، حيث أوضحت النائبة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الفنان يجب أن يكون نموذجا وقدوة في أي عمل يقدمه سواء تمثيليًا أو غنائيًا، وأن يكون عمله له قيمة شكلية وموضوعية.

وعلقت النائبة عبلة الهوارى على الجدل الكبير الذي تسبب فيه الفنان محمد رمضان بعد حفله الأخير بالساحل الشمالي، قائلة إن ما يقدمه الفنان محمد رمضان فى حفلاته ليس له قيمة شكلية ولا موضوعية، وأزياؤه عارية وكلمات أغانيه خارجة عن قيم ومبادئ المجتمع المصري، مضيفة “لازم يبطل يغنى ويخليه فى التمثيل”، بحسب “صدى البلد” .

وطالبت النائبة عبلة الهوارى، لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لما يفعله الفنان محمد رمضان، كما طالبت المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام بالتدخل فى هذا الشأن، وتساءلت “مش عارفة ليه نقابة الموسيقيين لم توقف محمد رمضان عن الغناء كما أوقفت العديد خلال الفترة الماضية”.

كان الفنان محمد رمضان أثار جدلًا واسعًا خلال حفله الغنائى الأخير الذى أقيم فى الساحل الشمالى وشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث تضمن الحفل 4 أفعال مثيرة لمحمد رمضان تسببت فى لغط كبير بين جمهوره ومتابعيه.

المصدر: المصريون

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2019-08-29
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