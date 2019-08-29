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مصر.. الأمن يلقي القبض على مذيع التليفزيون المصري

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 29 أغسطس 2019 - 6:40 مساءً
مصر.. الأمن يلقي القبض على مذيع التليفزيون المصري

كشفت مصادر حقوقية وقانونية مصرية، أن النيابة العامة في مصر أمرت بحبس الإعلامي والمذيع في التليفزيون المصري مدحت عيسى أربعة أيام على ذمة التحقيقات. ووفقا لمصادرRT، ” ألقي القبض عليه في منزله بحسب عضو مجلس نقابة الصحفيين عمرو بدر، ولم تتضح طبقا للمصادر ذاتها طبيعة التهم الموجهة للإعلامي المصري حيث اتخذت النيابة العامة على أساسها قرارا بحبسه أربعة أيام”.

وسبق أن اعتقل عيسى في ديسمبر عام 2011، أثناء تغطيته قرعة للإسكان بمبنى محافظة السويس في حضور قائد الجيش الثالث الميداني، إثر منعه من الدخول لتغطية أحداث القرعة، ما دفعه للهتاف بسقوط المجلس العسكري أمام مبنى المحافظة، ليحتجز داخل مدرعة تابعة للجيش.

وقدم عيسى في تلفزيون القنال برامج “حكايات الغريب”، و”السوايسة”، فضلا عن نشرة الأخبار، وهي برامج وثائقية.

المصدر: RT

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2019-08-29 2019-08-29
جرائم وحوادث
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