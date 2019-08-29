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القبض على مقيم يمارس مهنة الطب بمنزله في مكة

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 29 أغسطس 2019 - 9:00 مساءً
القبض على مقيم يمارس مهنة الطب بمنزله في مكة

كل الوطن – الرياض: ضبطت الشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة مقيما من جنسية غير عربية يمارس مهنة الطب في منزله الذي يحتوي أدوية طبية بكميات كبيرة مخالفة لآلية الحفظ والتخزين في حي الزاهر بمكة المكرمة.

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة المنطقة حمد بن فيحان، أن الشخص ضبط بعد ثبوت الأدلة والبراهين لمخالفته للأنظمة الصحية والعمالية، وجرت إحالته إلى الجهات الأمنية، مشيرا إلى أنه عثر داخل منزله على مستلزمات طبية وأدوية بكميات كبيرة مخالفة لآلية الحفظ والتخزين.

وتلقت الجهات المختصة بصحة مكة بلاغا عن وجود مقيم يدعي أنه طبيب بطريقة غير نظامية، وعلى الفور شكلت لجنة مختصة من جهات عدة لمداهمة الموقع، حيث عثر على المقيم داخل منزله الذي حوله إلى عيادة لمزاولة المهنة وتخزين الأدوية.

المصدر: صحيفة مكة

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2019-08-29 2019-08-29
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