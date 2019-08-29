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التحالف: الحوثيون اعترفوا بجريمتهم.. وسنحاسبهم

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 29 أغسطس 2019 - 9:34 مساءً
التحالف: الحوثيون اعترفوا بجريمتهم.. وسنحاسبهم

كل الوطن – واس: توعد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بمحاسبة المجرمين من العناصر الحوثية الإرهابية الذين كانوا وراء سقوط مقذوف على مطار أبها الدولي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي سقوط مقذوف معاد على مطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة مساء أمس الأول، ولم يسفر عن أي إصابة.

وأوضح أن الحادث تجري متابعته من الجهات المختصة، وأنه لا توجد أي إصابات، مشيرا إلى أن الميليشيات الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز)، مما يمثل اعترافا صريحا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والتي تحظى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة.

وبين العقيد المالكي أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدمة، يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيات الحوثية الإرهابية واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار (2231)، مؤكدا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللا أخلاقية من الميليشيات الحوثية الإرهابية مستمرة في تنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه الميليشيات الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأعلن التحالف العربي في وقت لاحق أمس اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صعدة باتجاه المملكة، وأوضح المالكي أن محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، حيث يتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

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2019-08-29
عربي ودوليهنا اليمن
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