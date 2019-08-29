صفحة “اليابان بالعربي” تحرج أحمد موسى.. وتغريدات تسخر منه

وقع المذيع المصري، أحمد موسى، في خطأ أثناء تقديمه حلقة من اليابان خلال تغطيته لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في مؤتمر “تيكاد 7”.

وحاول موسى عقد مقارنة بين أسعار المواد الأساسية في مصر واليابان، فقال إن الأسعار في اليابان مرتفعة جدا، مضيفا أن “لتر البنزين يصل إلى 15 دولارا، وهو الأغلى في العالم”.

ودفع حديث المذيع المصري صفحة “اليابان بالعربي” على موقع تويتر لنشر سلسلة تغريدات صححت فيها المعلومات والأخطاء التي وردت في تقرير موسى بشأن أسعار الوقود والرواتب وتكاليف المعيشة.

وتحت هاشتاغ “خرافات عن اليابان”، أكدت في تغريدة أن متوسط سعر لتر البنزين العادي في اليابان يبلغ نحو 138 ينا يابانيا أي ما يعادل 1.30 دولارا أميركيا.

كما أشارت الصفحة إلى أن متوسط الدخل في اليابان يصل إلى 56 ألف دولار سنويا أي ما يعادل حوالي 390 ألف جنيه مصري.

المصدر: بي بي سي عربي