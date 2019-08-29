تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن صفحة “اليابان بالعربي” تحرج أحمد موسى.. وتغريدات تسخر منه كل الوطن التحالف: الحوثيون اعترفوا بجريمتهم.. وسنحاسبهم كل الوطن القبض على مقيم يمارس مهنة الطب بمنزله في مكة كل الوطن مصر.. الأمن يلقي القبض على مذيع التليفزيون المصري كل الوطن بعد “البلوك”.. أصالة تحرج أحلام في السعودية كل الوطن ضبط سيارة عليها كلمة جنسية بدلا من الأرقام بالمنصورة كل الوطن “لازم يبطل غنى” برلمانية تفتح النار على محمد رمضان كل الوطن شرطة الشرقية تقبض على تشكيل عصابي يمتهنون السطو المسلح كل الوطن الكويت تؤكد مجددًا استعدادها لمواصلة التعاون مع العراق لدعم جهود الإعمار كل الوطن واخيرا دخلت المكثفات الايرانية في العقوبات
» » صفحة “اليابان بالعربي” تحرج أحمد موسى.. وتغريدات تسخر منه

صفحة “اليابان بالعربي” تحرج أحمد موسى.. وتغريدات تسخر منه

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 29 أغسطس 2019 - 9:40 مساءً
صفحة “اليابان بالعربي” تحرج أحمد موسى.. وتغريدات تسخر منه

وقع المذيع المصري، أحمد موسى، في خطأ أثناء تقديمه حلقة من اليابان خلال تغطيته لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في مؤتمر “تيكاد 7”.

وحاول موسى عقد مقارنة بين أسعار المواد الأساسية في مصر واليابان، فقال إن الأسعار في اليابان مرتفعة جدا، مضيفا أن “لتر البنزين يصل إلى 15 دولارا، وهو الأغلى في العالم”.

ودفع حديث المذيع المصري صفحة “اليابان بالعربي” على موقع تويتر لنشر سلسلة تغريدات صححت فيها المعلومات والأخطاء التي وردت في تقرير موسى بشأن أسعار الوقود والرواتب وتكاليف المعيشة.

وتحت هاشتاغ “خرافات عن اليابان”، أكدت في تغريدة أن متوسط سعر لتر البنزين العادي في اليابان يبلغ نحو 138 ينا يابانيا أي ما يعادل 1.30 دولارا أميركيا.

كما أشارت الصفحة إلى أن متوسط الدخل في اليابان يصل إلى 56 ألف دولار سنويا أي ما يعادل حوالي 390 ألف جنيه مصري.

المصدر: بي بي سي عربي

رابط مختصر
2019-08-29
عربي ودوليمنوعات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن