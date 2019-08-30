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إنشاء أطول وأسرع أفعوانية في العالم بالسعودية

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 30 أغسطس 2019 - 12:01 صباحًا
إنشاء أطول وأسرع أفعوانية في العالم بالسعودية

كشفت شركة القدية للاستثمار (QIC) عن تصميم متنزه “6 فلاجز القدية” الترفيهي على مشارف مدينة الرياض السعودية.

ويعد المتنزه أحد أبرز المرافق التي يجري إنشاؤها في القدية، ضمن خطتها لتصبح عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة، وسيضم ألعابا ستحطم كل الأرقام القياسية.

ونشر حساب الشركة على “تويتر” مقطع فيديو حول أحد تصاميم المشروع، قائلا: “رحلة الصقر”: هي تجربة مفعمة بالحماس والإثارة وتعد أطول وأعلى وأسرع أفعوانية في العالم!”.

وسيمتد متنزه “6 فلاجز القدية” على مساحة تبلغ 32 هكتارا وسيضم 28 لعبة ومعلما جاذبا في مناطق المشروع الستة، وهي “مدينة التشويق” و”الينابيع الغامضة” و”مدينة البخار” و”حدائق الغسق” و”وادي الثروات” و”المعرض الكبير”.

المصدر: وكالات

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2019-08-30 2019-08-30
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