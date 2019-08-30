إنشاء أطول وأسرع أفعوانية في العالم بالسعودية

كشفت شركة القدية للاستثمار (QIC) عن تصميم متنزه “6 فلاجز القدية” الترفيهي على مشارف مدينة الرياض السعودية.

ويعد المتنزه أحد أبرز المرافق التي يجري إنشاؤها في القدية، ضمن خطتها لتصبح عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة، وسيضم ألعابا ستحطم كل الأرقام القياسية.

ونشر حساب الشركة على “تويتر” مقطع فيديو حول أحد تصاميم المشروع، قائلا: “رحلة الصقر”: هي تجربة مفعمة بالحماس والإثارة وتعد أطول وأعلى وأسرع أفعوانية في العالم!”.

أجواء من المرح والمتعة والإثارة والتشويق الغير مسبوقة في #المملكة والمستوحاة من ثقافتنا نعدكم بها في 6 فلاجز #القدية!#القدية_أكثر_بكثير🎪🎠🎢🎡 pic.twitter.com/DhY9NKQHUY — Qiddiya – القدية (@qiddiya) August 27, 2019

وسيمتد متنزه “6 فلاجز القدية” على مساحة تبلغ 32 هكتارا وسيضم 28 لعبة ومعلما جاذبا في مناطق المشروع الستة، وهي “مدينة التشويق” و”الينابيع الغامضة” و”مدينة البخار” و”حدائق الغسق” و”وادي الثروات” و”المعرض الكبير”.

المصدر: وكالات