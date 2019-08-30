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“الأطفال الذئاب” يظهرون في إسبانيا بسبب “دواء خاطئ”

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 30 أغسطس 2019 - 12:09 مساءً
“الأطفال الذئاب” يظهرون في إسبانيا بسبب “دواء خاطئ”

قالت وزارة الصحة الإسبانية إن ما لا يقل عن 17 طفلا أصيبوا بما يسمى “متلازمة الذئب”، بعد إعطائهم دواء عن طريق الخطأ، وفقما ذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية، الخميس. وبدأ الشعر ينمو في جميع أنحاء أجسام عدد من الأطفال، بعد إعطائهم ما يُعتقد أنه دواء يساعد على تهدئة المعدة، يسمى “أوميبرازول”. لكن بعد التحقيق، اكتشفت السلطات أن العلاج الذي أعطي للأطفال يحتوي على مادة “مينوكسيديل”، التي تستخدم لعلاج تساقط الشعر.

وقالت وزيرة الصحة الإسبانية ماريا لويسا كارسيدو، الأربعاء، إن الدواء الذي يحتوي على مادة “مينوكسيديل” قد تم وضعه بالخطأ في علب تحمل علامة دواء “أوميبرازول”، قبل أن يتم توزيعه على الصيدليات.

المصدر: سكاي نيوز

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2019-08-30 2019-08-30
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