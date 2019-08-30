دراسة توضّح ما يحدث لجسم الإنسان بعد تناول 7 حبّات من الجوز يومياً لمدة 4 أيام

أخبار 24 30/08/2019 103,914 صورة تعبيرية 0 صورة تعبيرية غرِّد صورة تعبيريةكشفت دراسة حديثة عن أن تناول 7 حبات من الجوز لمدة 4 أيام في الأسبوع، يقلل من الإصابة بأمراض القلب بنسبة 30 %، بينما تناولها لمدة 5 أيام في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بنسبة 40 %.

وأشارت الدراسة التي نشرها موقع “ديلي هيلث بوست”، إلى فوائد المكسرات كالجوز واللوز في الاعتناء بصحة القلب والشرايين، لافتة إلى أن الجوز لا تقل أهميته عن اللوز النيئ الذي تركز الأبحاث في قدرته على خفض الكوليسترول والمحافظة على الشرايين.

ووجدت الدراسة التي أجريت على أشخاص يعانون من ارتفاع حاد في مستويات الكوليسترول السيئ بالدم، تحسناً كبيراً في مستويات الكوليسترول ومرونة الأوعية الدموية، مما يساعد على تدفق الدم بسلاسة، بعد أربع ساعات فقط من تناول الأشخاص للمكسرات أو زيت الجوز.

وأكد الباحثون أن الانتظام في تناول حفنة من الجوز يومياً، يمكن أن يوفر حماية شبه فورية من أمراض القلب بعد يومين فقط، موضحين أن الفوائد الكبيرة للجوز تتمثل في احتوائه على كمية وفيرة من أحماض أوميغا 3، وأوميغا 6 الدهنية، ومضادات الأكسدة، وفيتامين B6، وغيرها من المعادن المهمة للجسم كالماغنسيوم، والزنك والحديد، ناصحين بتناول الجوز دون نزع قشرته الخفيفة؛ لاحتوائها على قدر كبير من مضادات الأكسدة.