بالفيديو.. أصالة تتعرض لانتقادات لاذعة بعد ما قالته عن السعوديين

كل الوطن – متابعات: أحيت الفنانة السورية أصالة حفلها في إطار “ليالي عكاظ” وفاجأت الجميع بالتوقف عن الغناء لتتوجه بكلامها الى الجمهور.

وقالت: “أنا، كأنو عيب يقول الواحد أنا… تجاوزولي ياها اليوم”. وأشارت إلى أنها تحب الناس وأن بناء الصداقات بالنسبة إليها ليس أمراً صعباً.

ولفتت إلى أن السعوديين هم أكثر من تكتسب صداقتهم بسرعة وتتقرب منهم. إلا أن هذا التصريح ورغم إيجابيته أطلق في وجهها موجة من الانتقادات اللاذعة التي وصلت على بعض الحسابات التي اعادت نشر المقطع على “إنستغرام” إلى حد الوصف بالتملق.

وجاء في التعليقات: “معروف عنها إنها بياعة كلام يامساءالثرثرة” و”كلامها دائماً مخربط” و”خير ان شاء الله صدقناك. شكله قصدها تحب فلوسهم” و”ممثلة بارعة بس بحب صوتها واحساسها” و”متملقة”.

ويشار إلى أن الفنانة نشرت عبر حسابها على التطبيق صورة لها أظهرت الإطلالة التي اعتمدتها في الحفل، حيث ارتدت فستاناً باللون الابيض من توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران.

ووجهت إليه من خلال التعليق رسالة جاء فيها: “قبلاتي هذه لكم جميعاً وأخصّ العزيز على قلبي وروحي صديقي القديم المتجدّد والفنّان المبدع أخي الحبيب نيكولا جبران. شكراً ياروحي على كل ماتفعله من أجلي ، هي تفاصيل كثيره تهتم أنت بها من أجل راحتي وأنا كعادتي منذ أن بدأنا، من بداياتي وبدايته، شركاء نجاح وإخوةوأصدقاء. أصبحنا مثلاً للكثيرين. أحبّك دائماً وكلي امتنان لمحبتك”.