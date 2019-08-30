حصل عليها آل باتشينو.. هند صبري تفوز بهذه الجائزة

اختارت مؤسسة “الصحافيات الإيطاليات” النجمة هند صبري لتفوز بجائزة starlight cinema award لهذا العام، وهو الاختيار الذي بررته المنظمة بأنه نتيجة موهبتها الكبيرة ومسيرتها الفنية الرائعة، لتصبح هند أول فنانة عربية تحصل على هذه الجائزة التي بدأت عام ٢٠١٤، وسيتم تسليمها يوم ٣ من سبتمبر القادم في تمام السادسة مساءً.

وفاز بها من قبل عدد كبير من النجوم العالميين، أهمهم النجم العالمي ال باتشينو.

وكانت هند صبري قد شاركت ضمن فعاليات مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورته الـ٧٦، كعضو لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول التي تم استحداثها مؤخرًا.

وتستمر الفنانة العربية حاليًّا في مشاهدة الأفلام المرشحة للقسم الذي تحكّم فيه.

وأكدت صبري في تصريحات جاءت عبر بيان صحافي، أنها تسعى لتكون خير سفيرة للفنانة والمرأة العربية في مثل هذا المحفل العالمي.

وستطير هند صبري من فينيسيا لمدينة تورنتو الكندية للمشاركة في مهرجانها السينمائي، المصنف ضمن أكبر خمسة مهرجانات بالعالم، والعرض العالمي الأول لفيلمها التونسي “نورا تحلم”، والذي يُعرض في المسابقة الرسمية لقسم استكشاف. في الفترة من ٥ لـ١٥ سبتمبر القادم.

وهو فيلم روائي طويل من بطولة هند صبري ولطفي العبدلي، بمشاركة كل من حكيم بو مسعودي، وإيمان شريف، وجمال ساسي، وسيف الضريف. “ومن إنتاج شركة بروباغندا -عماد مرزوق.

وتلعب هند شخصية نورا بطلة الفيلم المستوحى من قصة حقيقية، ونورا تنتمي للطبقة الكادحة في تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها، والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي، وعلاقتها بأطفالها وزوجها كيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه.

على صعيد آخر يواصل فيلما “الممر”، و”الفيل الأزرق”، تحقيق نجاح نقديّ وجماهيري كبير، خصوصًا مع تجاوز “الممر” لحاجز الـ٧٠ مليون جنيه كإيرادات منذ عرضه، وتحقيق “الفيل الأزرق ٢، إيرادات تجاوزت الـ٩٠ مليون جنيه منذ بداية عرضه.

المصدر: سيّدتي