أوامر ملكية: تعيين فهد بن محمد العيسى رئيسا للديوان الملكي بمرتبة وزير

كل الوطن – واس: صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بتعيين فهد بن محمد بن صالح العيسى رئيساً للديوان الملكي، وبندر بن محمد بن عبدالله العيبان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

وجاء في نص الأمر الملكي:

الرقم : أ / 474

التاريخ : 29 / 12 / 1440هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 342 ) بتاريخ 23 / 9 / 1440هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين معالي الأستاذ / فهد بن محمد بن صالح العيسى رئيساً للديوان الملكي بمرتبة وزير.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود