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تحذير شديد اللهجة من ولي العهد.. المرحلة القادمة لاستئصال الفساد من موظفي الحكومة

رئيس هيئة مكافحة الفساد المعيّن:

كل الوطنآخر تحديث : السبت 31 أغسطس 2019 - 2:08 صباحًا
تحذير شديد اللهجة من ولي العهد.. المرحلة القادمة لاستئصال الفساد من موظفي الحكومة

كل الوطن – عكاظ: نقل رئيس هيئة مكافحة الفساد المعيّن حديثاً بأمر ملكي مازن الكهموس تحذيراً شديد اللهجة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأن المرحلة القادمة ستكون لاستئصال الفاسدين من الموظفين الحكوميين المتوسطين و الصغار.

وكشف الكهموس في تصريح لقناة العربية، أن ولي العهد طلب منه اجتماع شهري ثابت ومبرمج لإطلاعه وأخذ التوجيهات المباشرة لتسهيل عملهم في تحقيق رؤية ولي العهد بقطع دابر الفساد، مشدداً على أن ولي العهد وجهه بالتواصل معه فوراً وإبلاغه عن أي وزير لا يتجاوب مع الهيئة بتسهيل إجراءاتها.

وأكد رئيس هيئة مكافحة الفساد أنه سيتم تغيير منظومة عمل الهيئة والقضاء على الإجراءات البيروقراطية السابقة حتى نضمن أن يحصل كل مواطن على حقه في تقديم المعاملات الحكومية.

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