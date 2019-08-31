السعودية والإمارات تحذران رعاياهما من إعصار “دوريان” الأمريكي

أصدرت سفارتا السعودية والإمارات لدى الولايات المتحدة، كل على حدا، بيانا حذرتا فيه مواطنيهما المغتربين في ولاية فلوريدا، من وصول إعصار “دوريان” إلى الساحل الشرقي لأمريكا.

ونشرت سفارة الإمارات في مجموعة تغريدات على “تويتر”، بيانا حذرت فيه من “حصار الأيام السبعة”، وقالت “تنبيه لمواطني دولة الامارات العربية المتحدة المتواجدين في ولاية فلوريدا، سنقوم بإجلاء جميع المواطنين الإماراتيين قبل وصول إعصار دوريان، الذي سيضرب ولاية فلوريدا الاثنين المقبل”.

(1) ​تنبيه لمواطني دولة الامارات العربية المتحدة المتواجدين في ولاية فلوريدا: سنقوم بإخلاء جميع المواطنين الإماراتين قبل وصول إعصار دوريان الذي سيضرب ولاية فلوريدا هذا الاثنين الموافق 2/9/2019. pic.twitter.com/8EeSeI4Byt — UAE Consulate in NYC (@UAEinNYC) 30 августа 2019 г.

وتابعت “الرجاء التحضير للإجلاء، في حال عدم تلقي تعليمات من بعثاتنا”، داعية إياهم للاتصال بالقنصلية العامة للدولة في نيويورك، أو سفارة الدولة في واشنطن.

(2) الرجاء التحضير للإخلاء، في حال عدم تلقي تعليمات من البعثات التمثلية لدولة الأمارات العربية المتحدة يرجى الاتصال بالقنصلية العامة للدولة في نيويورك على 2575-630-646 1+ أو سفارة الدولة في واشنطن دي سي على 5530-431-202 1+ — UAE Consulate in NYC (@UAEinNYC) 30 августа 2019 г.

من جهتها، نشرت سفارة السعودية لدى الولايات المتحدة تغريدة على “تويتر” حذرت فيها المواطنين السعوديين من الإعصار.

بناء على ما صدر من الجهات الرسمية لولاية فلوريدا عن احتمال تعرض الولاية للعاصفة الاستوائية (Dorian) نهاية الاسبوع فان القنصلية تأمل من المواطنين المتواجدين في تلك المناطق اتخاذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية ومتابعة وسائل الإعلام حاله الطقس. — saudi consulate in Houston (@KSAconsulateHOU) 29 августа 2019 г.

وجاء في التحذير،” بناء على ما صدر من الجهات الرسمية لولاية فلوريدا عن احتمال تعرض الولاية للعاصفة الاستوائية (دوريان) نهاية الاسبوع، فإن القنصلية تأمل من المواطنين المتواجدين في تلك المناطق اتخاذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية ومتابعة وسائل الإعلام عن حالة الطقس”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا، تحسبا لقدوم إعصار “دوريان” المدمر، فيما أطلقت السلطات الأمريكية، تحذيرا من الدرجة الأولى، وضرورة أن يأخذ المواطنون الحذر من حصار قد يمتد لسبعة أيام.

المصدر: تويتر السفارة السعودية والإماراتية لدى الولايات المتحدة