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فيتنامي يفوز بمبلغ هائل ويكتم المفاجأة عن أسرته!

كل الوطنآخر تحديث : السبت 31 أغسطس 2019 - 10:10 صباحًا
فيتنامي يفوز بمبلغ هائل ويكتم المفاجأة عن أسرته!

ربح رجل مهاجر من فيتنام في مدينة إدمونتون الكندية الجائزة الكبرى ليانصيب Lotto Max ، ولكنه قرر عدم إبلاع عائلته بهذا الأمر.

ويفيد موقع Global News، بأن بون ترونغ الذي هاجر من فيتنام قبل 30 سنة علم بفوزه بالجائزة الكبرى البالغة 60 مليون دولار كندي في نهاية شهر أكتوبر عام 2018، ولكنه لم يبلغ أحدا بالأمر.

كان هذا الرجل يسجل نفس الأرقام في قسيمة يانصيب Lotto Max على مدى عقود، ولكنه لم يصدق بأنه سيفوز يوما ما. ويقول “ذهبت إلى المتجر وطلبت من البائعة طبع الأرقام الفائزة- فقط للتأكد من أنني الفائز”.

يقول ترونغ، يجب أن يكون أقاربي مستعدين لمثل هذه التغيرات الجذرية، لذلك لست في عجلة من أمري لإبلاغهم بالفوز.

ولدى ترونغ ثلاثة أولاد ويريدهم أن يعملوا بإخلاص على الرغم من هذا الفوز. أما هو فسوف يستمر في عمله السابق كمصمم في مكتب تصاميم المناظر الطبيعية. جزء من المبلغ سيخصصه لتسديد الديون وشراء منزل جديد والباقي سيضعه في البنك للمستقبل. ويضيف، أريد أن آخذ عائلتي للقيام برحلة نزور خلالها عددا من البلدان.

المصدر: لينتا. رو

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2019-08-31 2019-08-31
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