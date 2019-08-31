تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن أساطير عن الحليب دحضها العلماء كل الوطن غداً.. البدء في تنفيذ قرار حظر التدخين داخل أماكن العمل كل الوطن بماذا علّق وزير الاتصالات على الأمر الملكي بإنشاء الهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي؟ كل الوطن صورة للوزير بندر الخريف مع ولي العهد تحظى بإعجاب المغردين كل الوطن “تويتر” تعلن عن قرصنة حساب مؤسسها جاك دورسي كل الوطن فيتنامي يفوز بمبلغ هائل ويكتم المفاجأة عن أسرته! كل الوطن جريمة غريبة من نوعها.. “انتقم منه بعد عقود” كل الوطن السعودية والإمارات تحذران رعاياهما من إعصار “دوريان” الأمريكي كل الوطن مات غرقا.. بطل العالم الروسي بالسباحة في الماء البارد كل الوطن أمير منطقة عسير تركي بن طلال يمنح مواطنا منزلا ويعده بإيجاد زوجة له (فيديو)
» » غداً.. البدء في تنفيذ قرار حظر التدخين داخل أماكن العمل

غداً.. البدء في تنفيذ قرار حظر التدخين داخل أماكن العمل

كل الوطنآخر تحديث : السبت 31 أغسطس 2019 - 10:33 صباحًا
غداً.. البدء في تنفيذ قرار حظر التدخين داخل أماكن العمل

كل الوطن – الرياض: تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اعتبارًا من يوم غدٍ السبت الموافق 1 / 1 / 1441 هـ الموافق بتطبيق قرار حظر التدخين في أماكن العمل، الذي أصدره معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي، في شهر شعبان الماضي، والذي اعتمد من خلاله الدليل الإرشادي، الموجب لتطبيق أحكام مخالفات السلامة والصحة المهنية الموضحة في جدول المخالفات والعقوبات في حق المنشآت المخالفة لهذا القرار.

يذكر أن الدليل الإرشادي لقرار حظر التدخين داخل أماكن العمل والذي تم اعداده بالتعاون مع أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ يهدف إلى إرشاد أصحاب العمل والعاملين بما يتطلبه القرار من إجراءات لتنفيذه.

حيث تناول الدليل شرحًا للهدف من إصداره واعتماده والمرجعيات النظامية له والتعريفات ونطاق حظر التدخين في أماكن العمل ومواصفات المساحة الخاصة بالمدخنين في حال إيجاد مساحة لهم داخل أسوار العمل أو المنشأة، بالإضافة إلى أبرز إجراءات حماية سلامة وصحة العاملين من مخاطر التدخين ومخالفات السلامة والصحة المهنية التي تُطبق في حال عدم الالتزام.

وتهدف الوزارة من هذين القرارين القاضيين بحظر التدخين في أماكن العمل وتوضيح تفاصيل القرار وإجراءاته المتعلقة به إلى حماية سلامة وصحة العاملين والحفاظ على الممتلكات والبيئة وتوفير بيئة عمل صحية ونظيفة وتعزيز مفهوم جاذبية بيئة العمل.

رابط مختصر
2019-08-31
محليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن