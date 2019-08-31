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السعوديون يحتفلون بميلاد ولي العهد (صور)

كل الوطنآخر تحديث : السبت 31 أغسطس 2019 - 5:01 مساءً
السعوديون يحتفلون بميلاد ولي العهد (صور)

أطلق مواطنون سعوديون وسم “عيد ميلاد محمد بن سلمان” على موقع “تويتر”، لتقديم التهاني لولي العهد الشاب الذي بلغ اليوم 34 سنة من العمر.

وعبر المغردون عن امتنانهم لبن سلمان الذي “أضاف تغييرا كبيرا لتاريخ المملكة العربية السعودية”، فيما وصفه آخرون بـ”قائد التغيير”.

ونشر متفاعلون آخرون صورا لولي العهد يرافق والده الملك سلمان بن عبد العزيز في مراحل مختلفة من عمره.

وولد محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في 31 أغسطس 1985 بمدينة الرياض السعودية، وهو الابن السادس للملك سلمان بن عبد العزيز، ووالدته الأميرة فهدة بنت فلاح بن سلطان آل حثلين العجمي.

يذكر أن محمد بن سلمان هو أصغر ولي عهد في تاريخ المملكة، ويشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن كونه وزيرا للدفاع.

كما يرأس مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي.

المصدر: “تويتر”

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2019-08-31 2019-08-31
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