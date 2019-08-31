دخل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جدال مع رئيس الشيشان رمضان قديروف حول أجمل مسجد في أوروبا والعالم، وذلك بعدما قال قديروف إن بلاده تحتضن أكبر وأجمل مسجد على وجه الأرض.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع بوتين وقديروف، حيث أشار الموقع الرسمي للكرملين إلى أن الرئيس الروسي استفسر من قديروف، عما إذا كان المسجد الذي تم افتتاحه في مدينة شالي بالشيشان، هو الأكبر في العالم. فرد قديروف بالإيجاب، وأضاف أن هذا المسجد يعد كذلك “أجمل المساجد في العالم كله”.

لكن الرئيس بوتين لم يوافق على ذلك، وقال لرئيس الشيشان: “المسجد الأجمل في العالم، يقع في بطرسبورغ”.

وافتتح المسجد المذكور الأسبوع الماضي في مدينة شالي الشيشانية، وهو أكبر مسجد في أوروبا، ويحمل اسم النبي محمد. ويتسع المسجد لأكثر من 30 ألف شخص، ويمكن أن تستوعب المنطقة المجاورة له 70 ألفا من المصلين.

تم بناء مسجد بطرسبورغ، في 1910-1913، وجرى افتتاحه عام 1913، في تلك المدينة التي كانت عاصمة روسيا القيصرية في ذلك الحين، واعتبر أكبر مسجد في أوروبا، بعد مساجد تركيا، بمئذنتيه اللتين يبلغ ارتفاع كل واحد منهما 49 متراً وبقبته التي ترتفع 39 متراً.

ويبلغ طول القاعة الرئيسة المخصصة للصلاة 45 مترا وعرضها 32 مترا. زنال تصريح بناء مسجد بطرسبوغ، الذي يتسع لخمسة آلاف مصلٍ، على موافقة الإمبراطور نيقولا الثاني عام 1907 وقد استوحي تصميمه من مقبرة تيمورلنك في سمرقند.

ويقع المسجد في قلب مدينة بطرسبورغ، ويجمع بين فن الزخرفة المشرقية والفسيفساء الأزرق الفيروزي الذي يزين جدرانه الداخلية والخارجية، ويعطيها قيمة فنية وجمالية لا تضاهى. وقد استخدم الرخام الرمادي في بناء جدران المسجد والرخام الأخضر في بناء أعمدته الداخلية، أما المئذنتان فقد غطيتا بالفسيفساء الأزرق الفاتح كما السماء الزرقاء. وزينت الجدران والسقوف بنصوص من القرآن الكريم، وشارك في عمليات البناء بناؤون مهرة من آسيا الوسطى.

أما مسجد “النبي محمد” في شالي، فقد بدأت عملية تشييده في عام 2012، وكان من المقرر إنجازه في 2015، ولكن بسبب توسيع مساحته تأجل ذلك حتى العام الحالي.

المصدر: وكالات

بوتين يسمي أجمل مسجد في العالم