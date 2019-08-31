قتيل وجرحى بحادث طعن قرب ليون.. وفيديو للقبض على منفذ الهجوم

قتل شخص وأصيب ما لا يقل عن 8 آخرين، السبت، في حادث طعن بمنطقة قريبة من مدينة ليون، شرقي فرنسا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقالت مقاطعة رون الفرنسية إن شخصا قتل فيما جرح آخرون في هجوم بسكين.

وتابعت: “تم القبض على أحد المهاجمين، فيما يجري البحث عن آخر، بعدما تمكن من الهروب”، وكشفت لقطات فيديو لحظة القبض على المتهم الأول.

وذكرت وسائل الإعلام أن الهجوم وقع في موقف سيارات تابع لمحطة مترو “لوران بونيفاي” بمدينة فيلوربان.

وكالات