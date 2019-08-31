تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن مصادر أمنية مصرية: مقتل أمين شرطة طعنا بمحيط نادي الجزيرة في حي الزمالك كل الوطن قتيل وجرحى بحادث طعن قرب ليون.. وفيديو للقبض على منفذ الهجوم كل الوطن “الأحساء الأدبي”: استعراض لـ”مدرسة الشبيلي”.. ريادة في الإعلام والتاريخ (فيديو وصور) كل الوطن بوتين يسمي أجمل مسجد في العالم كل الوطن جامعة أم القرى تغير مفهوم استقبال المستجدين بملتقى ” إنطلاقة واثقة” كل الوطن السعوديون يحتفلون بميلاد ولي العهد (صور) كل الوطن الكشف عن سبب طرد ترامب كاتمة أسراره كل الوطن الفلسطيني سرحان سرحان قاتل كنيدي يتعرض لطعنات داخل سجنه كل الوطن أساطير عن الحليب دحضها العلماء كل الوطن غداً.. البدء في تنفيذ قرار حظر التدخين داخل أماكن العمل
» » قتيل وجرحى بحادث طعن قرب ليون.. وفيديو للقبض على منفذ الهجوم

قتيل وجرحى بحادث طعن قرب ليون.. وفيديو للقبض على منفذ الهجوم

كل الوطنآخر تحديث : السبت 31 أغسطس 2019 - 7:17 مساءً
قتيل وجرحى بحادث طعن قرب ليون.. وفيديو للقبض على منفذ الهجوم

قتل شخص وأصيب ما لا يقل عن 8 آخرين، السبت، في حادث طعن بمنطقة قريبة من مدينة ليون، شرقي فرنسا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقالت مقاطعة رون الفرنسية إن شخصا قتل فيما جرح آخرون في هجوم بسكين.

وتابعت: “تم القبض على أحد المهاجمين، فيما يجري البحث عن آخر، بعدما تمكن من الهروب”، وكشفت لقطات فيديو لحظة القبض على المتهم الأول.

وذكرت وسائل الإعلام أن الهجوم وقع في موقف سيارات تابع لمحطة مترو “لوران بونيفاي” بمدينة فيلوربان.

وكالات

رابط مختصر
2019-08-31 2019-08-31
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن