مصادر أمنية مصرية: مقتل أمين شرطة طعنا بمحيط نادي الجزيرة في حي الزمالك

قتل أمين شرطة بمنطقة الزمالك في القاهرة طعنا بسكين أثناء قيامه بخدمته.

وقالت شرطة مصر القديمة وسط القاهرة “إن بلاغا وصلنا بقيام أحد الأشخاص بمغافلة أمين شرطة يقوم بخدمة تأمين منطقة مجمع الأديان بمصر القديمة”.

وأشار البيان إلى أن الشخص المذكور هاجم الشرطي بسكين دون مبرر، ما أسفر عن مقتل الأخير.

وأكدت الشرطة إلقاء القبض على المهاجم وبحوزته السلاح المستخدم، وتبين أنه “يهذي بعبارات غير مترابطة”.

ولم تذكر الشرطة اسمي القاتل والقتيل.

وتعد منطقة مجمع الأديان بمصر القديمة التي شهدت الحادث إحدى أشهر المواقع التاريخية الدينية في البلاد، حيث تلتقي هناك أماكن عبادة للأديان السماوية الثلاثة الإسلام والمسيحية واليهودية.

المصدر: وكالات