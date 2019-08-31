عطل مفاجئ يصيب موقع “تويتر”

كل الوطن – الرياض: كشف عدد من التقنيين عن مشكلة يواجهها عدد من مستخدمي «تويتر» حول العالم حيث لا تظهر الردود تحت التغريدات.. واختفاء بعض التغريدات من حسابات المستخدمين اليوم السبت.

وكان حساب مؤسس “تويتر” جاك دورسي على هذه الشبكة قد تعرض لقرصنة إلكترونية استمرت فترة وجيزة أمس الجمعة وتخللها نشر رسائل تحتوي على شتائم وإهانات عنصرية، في حادثة محرجة لـ”تويتر”. وأوضحت الشبكة أن “الحساب بات آمنا ولا مؤشرات إلى أن أنظمة تويتر تضررت” جراء القرصنة. وأشارت إلى أن “رقم الهاتف المرتبط بالحساب عُرض على العلن بسبب خطأ أمني من الشركة المشغلة للاتصالات. وقد سمح ذلك لشخص غير مخوّل بكتابة تغريدات وإرسالها عبر رسائل نصية من خلال رقم الهاتف”. وأشار خبير أمن المعلوماتية كيفن بومون إلى أن القرصنة حصلت عن طريق “تطبيق آخر هو +كلاودهوبر+ كانت تويتر قد اشترته قبل عشر سنوات، تمّ النفاذ.