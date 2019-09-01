وفاة الفرنسي أوبير سائق فورمولا 2 خلال سباق جائزة بلجيكا الكبرى

كل الوطن – د ب أ: قال الاتحاد الدولي للسيارات اليوم السبت إن السائق الفرنسي أنطوان أوبير توفي بعد حادث على سرعة عالية خلال سباق جائزة بلجيكا الكبرى في سلسلة فورمولا 2، واصطدم الإكوادوري-الأمريكي خوان مانويل كوريا بأوبير (22 عاما) بعد أن كان السائق الفرنسي خرج بالفعل من مسار حلبة سبا عند منعطف ريديون السريع في واقعة اشتركت فيها العديد من السيارات.

وقال الاتحاد الدولي للسيارات في بيان “نتيجة الواقعة، يأسف الاتحاد الدولي للسيارات لإعلان وفاة سائق السيارة رقم 19 أنطوان أوبير متأثرا بإصاباته”، وأضاف الاتحاد الدولي أن حالة كوريا، الذي أصيب أيضا في الحادث، مستقرة ويتلقى العلاج في المستشفى، ووقع الحادث في اللفة الثانية من السباق الذي تم إيقافه في البداية قبل إلغائه.

وكان من المقرر إقامة السباق الثاني بجائزة بلجيكا الكبرى غدا الأحد قبل سباق فورمولا 1، وأوبير هو أول سائق يلقى حتفه في أيام سباقات فورمولا 1 منذ مقتل ايرتون سينا ورولاند راتسنبيرجر في حلبة إيمولا عام 1994، وتوفي جول بيانكي، الذي تعرض لإصابات خطيرة في الرأس في سباق اليابان عام 2014، متأثرا بجراحه في يوليو تموز من العام التالي.

وسلسلة فورمولا 2 مؤهلة للمشاركة في سباقات فورمولا 1 وتقام سباقاتها في الأيام نفسها، ويخوض ميك شوماخر، نجل مايكل بطل العالم سبع مرات، موسمه الأول في فورمولا 2 التي تضم أيضا سائقين تدعمهم فرق في فورمولا 1، وكان أوبير مدعوما من فريق رينو، وبعد الحادث، ألغى فريقا مرسيدس ورينو جلسات إعلامية كان مخطط لها سلفا.