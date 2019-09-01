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ردة فعل لافتة من صلاح على انفعال سايدو ماني

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 12:27 مساءً
ردة فعل لافتة من صلاح على انفعال سايدو ماني

تعامل نجم كرة القدم المصري محمد صلاح بهدوء وحكمة تجاه “الخلاف” الذي وقع بينه وزميله السنغالي في نادي ليفربول سايدو ماني، أثناء مباراتهما أمس الجمعة.

ونشر صلاح على موقع “فيسبوك” صورة تجمعه بماني أثناء احتفالهما بأحد الأهداف التي أحرزها الفريق ضد نادي بيرنلي، ليسدل بذلك الستار على هذه “الأزمة”.

وكان ماني أظهر غضبا شديدا أثناء استبداله، وتبين أن انفعاله كان بسبب كرة رفض صلاح تمريرها له رغم أنه كان في موقف أفضل للتهديف.

المصدر: RT

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2019-09-01 2019-09-01
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