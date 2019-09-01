اختفاء رياضية حائزة على ميدالية أولمبية

أعلن أقارب الإسبانية، بلانكا فرنانديز أوتشوا، الحائزة على الميدالية البرونزية خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 1992، عن اختفاء المتزلجة السابقة.

وشوهدت لاعبة التزلج السابقة البالغة من العمر 56 عاما آخر مرة، في 23 أغسطس بالعاصمة مدريد، خلف مقود سيارتها.

ووفقا لصحيفة “El Pais” الإسبانية اليومية، فقد أبلغت الشرطة المحلية عن فقدان أوتشوا، وكشفت أن المرأة تركت هاتفها المحمول في المنزل، ولم تتواصل بعد 23 أغسطس الجاري، مع أي شخص.

يذكر أن بلانكا فرنانديز أوتشوا أحرزت الميدالية البرونزية في سباق التعرج في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في العام 1992، التي جرت في مدينة “ألبرتفيل” بولاية مينيسوتا الأمريكية.

المصدر: “vesti.ru”