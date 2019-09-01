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الجيش الإسرائيلي يعتقل محاضرة جامعية من منزلها برام الله

كل الوطن1آخر تحديث : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 4:26 مساءً
الجيش الإسرائيلي يعتقل محاضرة جامعية من منزلها برام الله
رام الله/لبابة ذوقان/ الأناضول: اعتقل الجيش الإسرائيلي محاضرة الإعلام في جامعة بيرزيت برام الله، وداد البرغوثي، فجر الأحد، من منزلها في قرية كوبر شمال غربي رام الله وسط الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان لوكالة الاناضول، بأن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت منزل البرغوثي في قرية كوبر واعتقلتها، واقتادتها لجهة غير معروفة.

ويأتي اعتقال البرغوثي بعد ساعات من اعتقال نجلها “كرمل” على أحد الحواجز الإسرائيلية، أثناء عودته من مدينة الخليل مساء أمس.

وقبل أيام، اعتقل الجيش الإسرائيلي نجلها “قسام” بعد مداهمة منزل العائلة في قرية كوبر.

وينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال ليلية في الضفة الغربية.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين لـ5700 معتقل بينهم 230 طفلا و48 معتقلة و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.

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2019-09-01 2019-09-01
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