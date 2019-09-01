تبادل لإطلاق القذائف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

تبادل الجانبان، الجيش الإسرائيلي و”حزب الله” اللبناني، اليوم، إطلاق القذائف على الحدود ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين.

قالت وسائل إعلام لبنانية إن الجيش الإسرائيلي استخدم قذائف فوسفورية أثناء قصفه بلدة ​مارون الرأس جنوبي البلاد، ما تسبب باشتعال النيران في سهل البلدة.

رئيس الوزراء اللبناني يتصل بقائد الجيش العماد جوزيف عون ويطلع منه على الإجراءات التي يتخذها الجيش.

إعلام حزب الله يتحدث عن 4 إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي. قناة إيرانية: مقتل قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي جراء العملية التي نفذها حزب الله.

الإعلام العبري: مطار بن غوريون يعلن تغيير مسار الطائرات المدنية.

الوطنية الوطنية للإعلام: رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يجري اتصالين هاتفيين بكل من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون، طالبا تدخل الولايات المتحدة وفرنسا والمجتمع الدولي لوقف التوتر على الحدود الجنوبية.

سقوط قذائف مدفعية من الجانب الاسرائيلي بالقرب من بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان

نتنياهو يتوجه إلى وزارة الجيش لعقد اجتماعات مع هيئة الأركان والاستخبارات لمتابعة التطورات عند حدود مع لبنان

سقوط قذائف مدفعية من الجانب الاسرائيلي بالقرب من بلدة عيترون جنوب لبنان نتنياهو يقطع لقاءه مع رئيس هندوراس على خلفية تصعيد التوتر على الحدود مع لبنان.

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش تلقى تقارير تفيد بإطلاق قذيفة مضادة للدروع من لبنان باتجاه مستوطنة أفيفيم شمال إسرائيل.

وكالات