رسالة صارمة من حاكم دبي للمغردين باسم الوطن

نشر حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد أمس السبت تغريدة على “تويتر”، ندد فيها بتصرفات نشطاء إماراتيين على مواقع التواصل الاجتماعي، همّهم “زيادة عدد المتابعين” على حساب سمعة البلد.

وقال محمد بن راشد، إن “العبث والفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي تأكل من منجزات تعبت آلاف فرق العمل من أجل بنائها. سمعة دولة الإمارات ليست مشاعا لكل من يريد زيادة عدد المتابعين”.

وشدد على أن وزارة الخارجية هي المخولة للتحدث باسم البلد والتعبير عن مواقفه الرسمية، وعبرها تصان مصداقية الإمارات “وسمعتها الطيبة بين الشعوب”.

وأضاف: “لن نسمح أن تعبث مجموعة من المغردين بإرث زايد الذي بناه (…) صورة الإمارات والإماراتي لا بد أن تبقى ناصعة كما بناها وأرادها زايد”.