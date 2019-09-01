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للقضاء على الفساد المالي والإداري.. الملك يوجه بتشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 7:57 مساءً
للقضاء على الفساد المالي والإداري.. الملك يوجه بتشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد

كل الوطن – الرياض: وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز باعتماد تشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ومدير عام المباحث الإدارية، تتولى اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، والقضاء على الفساد المالي والإداري، ومتابعة كل ما يتصل بذلك، بما يكفل سرعة البت في قضايا الفساد، والرفع بتقارير للمقام الكريم عما يتم بهذا الشأن أولاً بأول

أعلن هذا مازن بن إبراهيم الكهموس رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” مشيرا إلى أن هذا التوجيه السامي يؤكد اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على مسؤولية الدولة في مكافحة الفساد، بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، والرغبة الملكية في رفع مستوى أداء وفاعلية الأجهزة الرقابية، على نحو يحقق أعلى درجات حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن القيادة الرشيدة ماضية بعزم وحزم في مكافحة الفساد وعدم التسامح مع الفاسدين وحماية المال العام، انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، التي جعلت “الشفافية” و”النزاهة” و”مكافحة الفساد” من مرتكزاتها الرئيسة.

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2019-09-01
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