تحذير جديد من “النيابة العامة” بشأن منح تقرير أو شهادة طبية

كل الوطن – الرياض: حذرت النيابة العامة ، من تغيير الحقيقة بمنح تقرير أو شهادة طبية -بحسب الاختصاص- على خلاف الحقيقة مع العلم بذلك، أو الاشتراك في ذلك عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة، أو استعمال ذلك المحرر ، وأشارت إلى أنها تعد من جرائم التزوير الموجبة للمساءلة الجزائية.

وكشفت النيابة أن عقوبة ذلك السجن مدة تصل إلى سنة ، وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك بحسب ما نصت عليه المادة 14 من النظام الجزائي لجرائم التزوير .