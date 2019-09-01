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تحذير جديد من “النيابة العامة” بشأن منح تقرير أو شهادة طبية

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 8:02 مساءً
تحذير جديد من “النيابة العامة” بشأن منح تقرير أو شهادة طبية

كل الوطن – الرياض: حذرت النيابة العامة ، من تغيير الحقيقة بمنح تقرير أو شهادة طبية -بحسب الاختصاص- على خلاف الحقيقة مع العلم بذلك، أو الاشتراك في ذلك عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة، أو استعمال ذلك المحرر ، وأشارت إلى أنها تعد من جرائم التزوير الموجبة للمساءلة الجزائية.

وكشفت النيابة أن عقوبة ذلك السجن مدة تصل إلى سنة ، وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك بحسب ما نصت عليه المادة 14 من النظام الجزائي لجرائم التزوير .

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2019-09-01 2019-09-01
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