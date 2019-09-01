تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن رئيس «نزاهة»: القيادة ماضية بعزم وحزم في مكافحة الفساد وعدم التسامح مع الفاسدين كل الوطن تحذير جديد من “النيابة العامة” بشأن منح تقرير أو شهادة طبية كل الوطن للقضاء على الفساد المالي والإداري.. الملك يوجه بتشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد كل الوطن رسالة صارمة من حاكم دبي للمغردين باسم الوطن كل الوطن الحريري يطالب واشنطن وباريس بالتدخل لوقف التصعيد على الحدود مع إسرائيل كل الوطن تبادل لإطلاق القذائف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية كل الوطن إلزام المنشآت الغذائية بالإفصاح عن مسببات حساسية الطعام كل الوطن أمير الرياض يرفع الشكر لولي العهد لصدور الأمر الملكي بتحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى ملكي كل الوطن الجيش الإسرائيلي يعتقل محاضرة جامعية من منزلها برام الله كل الوطن اختفاء رياضية حائزة على ميدالية أولمبية
» » رئيس «نزاهة»: القيادة ماضية بعزم وحزم في مكافحة الفساد وعدم التسامح مع الفاسدين

رئيس «نزاهة»: القيادة ماضية بعزم وحزم في مكافحة الفساد وعدم التسامح مع الفاسدين

كل الوطن1آخر تحديث : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 9:15 مساءً
رئيس «نزاهة»: القيادة ماضية بعزم وحزم في مكافحة الفساد وعدم التسامح مع الفاسدين

كل الوطن- واس: مَّن معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ أيده الله ــ القاضي باعتماد تشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد برئاسة معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعضوية معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ومدير عام المباحث الإدارية، لتتولى اللجنة اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، والقضاء على الفساد المالي والإداري، ومتابعة كل ما يتصل بذلك، بما يكفل سرعة البت في قضايا الفساد، والرفع بتقارير للمقام الكريم عما يتم بهذا الشأن أولاً بأول.

وأشار معاليه إلى أن هذا التوجيه السامي الكريم يؤكد اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على مسؤولية الدولة في مكافحة الفساد، بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، والرغبة الملكية الكريمة في رفع مستوى أداء وفاعلية الأجهزة الرقابية، على نحو يحقق أعلى درجات حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

وأكد معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن القيادة الرشيدة -رعاها الله- ماضية بعزم وحزم في مكافحة الفساد وعدم التسامح مع الفاسدين وحماية المال العام، انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، التي جعلت “الشفافية” و”النزاهة” و”مكافحة الفساد” من مرتكزاتها الرئيسة.

رابط مختصر
2019-09-01 2019-09-01
محليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن1