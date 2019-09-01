تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن إيداع 2 مليار ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر محرم كل الوطن جامعة أم القرى تشرع أبوابها لـ 13201 مستجد ومستجدة في العام الجديد كل الوطن منظمة التعاون الإسلامي تدين قرار جمهورية ناورو الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل كل الوطن وزارة الحرس الوطني تطلق نظامي الشراء المباشر والعقود والمنافسات كل الوطن عرض “وُلد ملكاً” في صالات السينما بالسعودية والخليج أواخر سبتمبر كل الوطن شاطئ “اصطناعي” في توسكانا.. مكب نفايات أم قطعة من الجنة كل الوطن فرنسي يعتصم على شجرة اعتراضا على قطعها كل الوطن جهاد الخازن :ترامب يحارب الفلسطينيين ويؤيد إسرائيل – ٢ كل الوطن عبد العزيز السويد: أحيانا – الحماية من الفساد كل الوطن خالد دراج: هيكلة قطاعات الدولة.. المشروع الأهم
» » عبد العزيز السويد: أحيانا – الحماية من الفساد

عبد العزيز السويد: أحيانا – الحماية من الفساد

كل الوطن1آخر تحديث : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 9:49 مساءً
عبد العزيز السويد: أحيانا – الحماية من الفساد
?????? ?????? ????????? ??????on.ActivityMarkupSerializer

تصريحات الرئيس الجديد لهيئة مكافحة الفساد مازن الكهموس تبشر بهمة أقوى ودور أكثر وضوحا وفاعلية للهيئة، لمس الرئيس المعين قبل أيام عصبا حساسا في الإشارة إلى البيروقراطية والتنسيق بين جهات حكومية معنية كلها في المفترض منظومة لمكافحة الفساد. الرشوة من مظاهر الفساد الصارخة لكنها ليست الوحيدة، والعلاقة بين القطاعين العام والخاص فيها أوجه عدة للفساد أقربها للأذهان تعمد تعطيل المصالح دون وجه حق وتنفيع الأصحاب والأحباب.

لكن هل يعد توظيف الأحباب برواتب مرتفعة والشللية الوظيفية من الفساد الإداري؟ وكيف يمكن تشخيص هذا الداء لعلاجه، خاصة إذا كان يعتمد على مخارج نظامية؟!

سابقة حملة مكافحة الفساد الشهيرة أوضحت أمرا مهما وهو أنه حتى ولو طالت «سلامة» الفاسد من الملاحقة سيأتي يوم يجد فيه نفسه أمام المحاسبة، والتعليمات المشددة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرئيس الهيئة رسالة واضحة على المستويين الأوسط والصغير من الجهاز الحكومي، ويبرز سؤال مهم عن دور منتظر للهيئة في مكافحة الفساد في القطاع الخاص خاصة الشركات المساهمة.

كما ينبغي الاهتمام أكثر بتضارب المصالح، وكذلك حماية المبلغ عن قضية فساد وفي الوقت نفسه حماية الجهات والموظفين الحكوميين من الدعاوى الكيدية وهي ليست بالمهمة السهلة، لكن الحماس ووضوح الرؤية الذي بدا على رئيس الهيئة يبشر بالخير لنا وبالسوء لكل فاسد يستغل موقعه.

عبد العزيز السويد

الحياة

رابط مختصر
2019-09-01 2019-09-01
كتاب وأقلام
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

فيديوهات
منوعات
ملفات ساخنة
كل الوطن1