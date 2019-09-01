تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن إيداع 2 مليار ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر محرم كل الوطن جامعة أم القرى تشرع أبوابها لـ 13201 مستجد ومستجدة في العام الجديد كل الوطن منظمة التعاون الإسلامي تدين قرار جمهورية ناورو الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل كل الوطن وزارة الحرس الوطني تطلق نظامي الشراء المباشر والعقود والمنافسات كل الوطن عرض “وُلد ملكاً” في صالات السينما بالسعودية والخليج أواخر سبتمبر كل الوطن شاطئ “اصطناعي” في توسكانا.. مكب نفايات أم قطعة من الجنة كل الوطن فرنسي يعتصم على شجرة اعتراضا على قطعها كل الوطن جهاد الخازن :ترامب يحارب الفلسطينيين ويؤيد إسرائيل – ٢ كل الوطن عبد العزيز السويد: أحيانا – الحماية من الفساد كل الوطن خالد دراج: هيكلة قطاعات الدولة.. المشروع الأهم
» » وزارة الحرس الوطني تطلق نظامي الشراء المباشر والعقود والمنافسات

وزارة الحرس الوطني تطلق نظامي الشراء المباشر والعقود والمنافسات

كل الوطن1آخر تحديث : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 10:10 مساءً
وزارة الحرس الوطني تطلق نظامي الشراء المباشر والعقود والمنافسات

العاصمة – واس : أعلنت وزارة الحرس الوطني عن انطلاق نظامي الشراء المباشر والعقود والمنافسات ضمن أنظمة الحرس الوطني المتكاملة “إسناد”. ويتيح هذا النظام إمكانية طلب العقود والموارد والمعدات اللازمة بصورة إلكترونية للجهات الرسمية الطالبة في الوزارة في الوقت الحالي متمثلة بـ(هيئة الإمداد والتموين، وكالة الحرس الوطني للشؤون الفنية، وكالة المشاريع بالحرس الوطني، الإدارة العامة لتقنية وأمن المعلومات).

ومن أهم مزايا النظام إمكانية تتبع مسار المعاملة وإمكانية رفع جميع المستندات إلكترونياً دون الحاجة للمعاملات الورقية وهو ما يدعم توجّه وزارة الحرس الوطني إلى الاستغناء عن المعاملات الورقية كلياً.

ويأتي إطلاق هذا النظام تماشياً مع توجه القيادة الرشيدة واهتمامها الكبير بالتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية وذلك لما تقدمه من فوائد كبيرة في رفع الإنتاجية وتوفير الوقت والمعلومات المطلوبة بدقةٍ عالية وفي الوقت المناسب، كما تسهم هذه التعاملات في تقليل المركزية ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المختلفة.

ويعدّ التحول الرقمي أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 وأحد أهم الأهداف التي تسعى وزارة الحرس الوطني إلى تحقيقها.

رابط مختصر
2019-09-01 2019-09-01
محليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن1