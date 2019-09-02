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مركز الملك سلمان يطلق مبادرة (استجابة) لعلاج المصابين اليمنيين

جراء الأحداث المؤسفة في عدن وأبين

كل الوطن1آخر تحديث : الإثنين 2 سبتمبر 2019 - 11:23 صباحًا
مركز الملك سلمان يطلق مبادرة (استجابة) لعلاج المصابين اليمنيين

العاصمة – واس: أصدر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بيانا قال فيه: يتابع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية باهتمام بالغ، الأحداث المؤسفة التي وقعت في مدينة عدن، وأبين التي أدت إلى إصابة عدد من الأشقاء هناك بإصابات متفاوتة.

وأوضح البيان أنه وانطلاقاً من دور المملكة في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، وإيماناً بأهمية تقديم المساعدات الإغاثية والعلاجية العاجلة للمتضررين والمصابين في هذه الأحداث، فقد أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مبادرة “استجابة” بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان اليمنية، لعلاج المصابين جراء هذه الأحداث، للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم حسب ما تقتضيه حالتهم الصحية.

ويؤكد البيان حرص المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز على خدمة الأشقاء اليمنيين تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بتقديم المساعدة الإغاثية والإنسانية لكافة الشعب اليمني دون تمييز.

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2019-09-02 2019-09-02
عربي ودولي
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