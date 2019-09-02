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إصابة مسلح أطلق النار على رجال الأمن من “رشاش” في سكاكا

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 2 سبتمبر 2019 - 11:58 صباحًا
إصابة مسلح أطلق النار على رجال الأمن من “رشاش” في سكاكا

كل الوطن – الرياض: صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، بأن دوريات الأمن باشرت مساء يوم الخميس بلاغاً عن قيام شخص بإطلاق النار من سلاح رشاش من داخل منزله بمنطقة بحي بيضاء الطوير غرب مدينة سكاكا.

وأضاف: عند وصول رجال الأمن للموقع وشروعهم في استطلاع الوضع تعرضوا لإطلاق نار من المتهم عند خروجه في محاولة للفرار منه، ما اقتضى الرد عليه بالمثل والسيطرة عليه وضبط السلاح المستخدم بحوزته، كما تم ضبط 22 ظرفا فارغا في الموقع وسلاحان أبيضان.

ونتج عن تبادل إطلاق النار تعرض المتهم لإصابة بقدمه وتم نقله إلى المستشفى حيث تلقى العلاج اللازم، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت شرطة منطقة الجوف حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

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2019-09-02 2019-09-02
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